وقال الناطق باسم الشؤون الخارجية للاتحاد أنور العنوني: "نحن مستعدون لاقتراح عقوبات جديدة وأكثر صرامة، عقب القمع العنيف للمتظاهرين".

وقالت وكالة أنباء نشطاء ‌حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، إنها تأكدت من مقتل 490 متظاهرا و48 من قوات الأمن، واعتقال أكثر من 10 آلاف شخص في الاحتجاجات التي تشهدها إيران حاليا، بينما لم تعلن طهران أرقاما رسمية.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لعشرات الأكياس بها جثث على الأرض عند مكتب الطبيب الشرعي في طهران، وقال إن القتلى ضحايا أحداث أشعلها "إرهابيون مسلحون".

وأظهرت لقطات مواطنين تجمعوا أمام مركز كهريزك للطب الشرعي في طهران، في انتظار التعرف على الجثث.

وأفاد مسؤول أميركي لـ"رويترز"، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجتمع مع كبار مستشاريه الثلاثاء، لمناقشة الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الخيارات تشمل توجيه ضربات عسكرية واستخدام أسلحة إلكترونية سرية، ‌وتوسيع نطاق العقوبات، وتقديم المساعدة عبر الإنترنت لمصادر مناهضة ​للحكومة.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "الجيش يبحث الأمر، ونحن ندرس بعض الخيارات القوية للغاية".

إيران تحذر

في المقابل، حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف واشنطن من "سوء التقدير".

وقال قاليباف، وهو قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني: "لنكن واضحين: في حالة الهجوم على إيران، فإن الأراضي المحتلة (إسرائيل) وكذلك جميع القواعد والسفن الأميركية ستكون أهدافنا المشروعة".

وتتهم السلطات ​الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بإثارة الاضطرابات، ودعت إلى مسيرة على مستوى البلاد الاثنين للتنديد بـ"الأعمال الإرهابية التي تحرض عليها البلدان"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

ويشهد تدفق المعلومات من إيران عراقيل بسبب حجب خدمات الإنترنت منذ الخميس، وقال ترامب الأحد إنه سيتحدث مع رجل الأعمال إيلون ماسك بشأن توفير الإنترنت في إيران بالأقمار الصناعية، عبر خدمة "ستارلينك".