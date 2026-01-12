وقالت الوزارة أيضا إن القوات الروسية تواصل التقدم على محاور عدة، وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة دنيبر، تم تحرير بلدة نوفوبويكوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "دنيبر" نحو 50 جنديا أوكرانيا، و6 مركبات، ومدفع ميداني.

وكانت الوزارة أعلنت في تقريرها اليومي، أمس الأحد، أن وحدات مجموعة قوات دنيبر تمكنت من فرض سيطرتها على بلدة بيلوغوريه في مقاطعة زابوريجيا.

في الأثناء، أفادت تقارير بأن القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة بريمورسكي، التي تبعد عن مدينة زابوريجيا، مركز المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه، أقل من 12 كيلومترا.