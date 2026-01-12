تفصيلا، قال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة سوف تستحوذ على غرينلاند بطريقة أو بأخرى.

وأضاف ترامب أنه لن يسمح للصين وروسيا بالوصول إلى غرينلاند.

وقال "إن لم نأخذ غرينلاند سوف تستحوذ عليها الصين أو روسيا وأنا لن أسمح بحدوث بذلك قد نتمكن من التوصل إلى اتفاق لكن بطريقة أو بأخرى سوف نحصل على غرينلاند".

وأضاف "نتحدث عن الاستحواذ على غرينلاند، وليس على ايجارها وإن لم نقم بذلك فالصين وروسيا ستقومان بذلك".

قوة قطبية

من ناحية ثانية، ذكرت وكالة ‌بلومبيرغ أن مجموعة من الدول الأوروبية، بقيادة بريطانيا وألمانيا، تناقش ‌خططا لتعزيز وجودها العسكري في غرينلاند، عبر تشكيل قوة من الناتو، لتظهر للرئيس الأميركي، ‌أن القارة جادة بشأن أمن القطب الشمالي.

من جانبه، أكد القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن الدول الأعضاء في الحلف تُجري مناقشات بناءة بشأن إقليم غرينلاند الدنماركي، الذي يسعى ترامب، إلى ضمّه للولايات المتحدة، مشددا على الأهمية الاستراتيجية للقطب الشمالي.

وأضاف أن أعضاء الحلف يعملون سويا على إيجاد حلول لهذه القضايا الشائكة.