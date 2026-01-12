وقال ترامب إنه يدرس إمكانية القيام بعمل عسكري ضد إيران، مضيفا أنه على تواصل مع زعماء المعارضة الإيرانية.

وأضاف ترامب "يبدو أنهم بدأوا يتجاوزون الخطوط الحمراء.. ويبدو أن هناك قتلى لم يكن من المفترض قتلهم. هؤلاء عنيفون إن سميناهم قادة، فلا أدري إن كانوا قادة أم مجرد أشخاص يحكمون بالعنف. لكننا ننظر في الأمر بجدية بالغة، والجيش ينظر فيه أيضاً. وندرس خيارات قوية للغاية. وسنتخذ قراراً".

وكانت ‌صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن ‌ترامب، سيتلقى غدا الثلاثاء إفادة من كبار المسؤولين في إدارته ‌حول الخيارات المتاحة للتعامل مع الاحتجاجات في إيران.

وأضافت الصحيفة أن اجتماع الثلاثاء سيناقش خطوات محتملة، منها توجيه ضربات عسكرية ونشر أسلحة إلكترونية متطورة ضد مواقع عسكرية ومدنية إيرانية، وفرض ‌مزيد من العقوبات على الحكومة الإيرانية، وتعزيز المصادر المناهضة ‌للحكومة على الإنترنت.

ترامب: لقد اتصلوا بنا للتفاوض

وأوضح ترامب أن القيادة الإيرانية تواصلت معه سعيا للتفاوض وإنه يجري الإعداد لاجتماع، لافتا إلى أن واشنطن قد تضطر إلى التحرك قبل عقد اجتماع.

وقال "قادة إيران ارادوا التفاوض.. اعتقد انهم سئموا من الضربات التي تعرضوا لها من قبل الولايات المتحدة.. إيران ترغب فعلا في التفاوض، قد نلتقي بهم يتم ترتيب هذا الاجتماع، ولكن قد نضطر للتصرف قبل هذا الاجتماع نتيجة ما يحدث".

ارتفاع حصيلة القتلى

هذا وقد ارتفعت حصيلةُ الاحتجاجات في إيران إلى أكثرَ من 500 قتيل حسب منظمات حقوقية.

في المقابل أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام لمدة 3 أيام على ضحايا أعمال العنف.

كما دعا الرئيس الايراني إلى تظاهرات اليوم للرد على ما وصفها بالتدخلات الأميركية والإسرائيلية.