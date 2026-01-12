وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت هجومين شنتهما وحدات أوكرانية في محور كوبيانسك حيث تم القضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا.

وأضاف التقرير: "في ظل عجزها عن دخول مدينة كوبيانسك، حاولت القوات الأوكرانية، في مسعى لإظهار وجودها المزعوم هناك، رفع العلم الأوكراني على مبنى إدارة المدينة باستخدام طائرة مسيرة، لكن محاولتها باءت بالفشل وتم تدمير العلم والمسيرة".

وحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال آخر 24 ساعة نحو 1330 جنديا.

وأفاد التقرير بأن نيران القوات الجوية والصاروخية والمدفعية الروسية أصابت مؤسسة تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت لقطاع الطاقة والبنية التحتية للنقل التي يستخدمها الجيش الأوكراني، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لقوات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة.

وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية قنبلتين جويتين موجهتين و130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.