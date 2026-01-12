وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الاحتجاجات في إيران تقرب النظام من نقطة تحول في ما يتعلق باستقراره، لكن هذه العملية قد تمتد لفترة طويلة.

وبحسب الهيئة، تقدر إسرائيل أن أعداد القتلى المعلنة في الاحتجاجات الإيرانية أقل من العدد الحقيقي، وأن هناك مئات القتلى لم يتم الإعلان عنهم.

ووفق ما أوردته قناة "كان" الإسرائيلية، الأحد، فإنه في ظل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد طهران، وتوسع رقعة المظاهرات، من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقاشا أمنيا، وذلك أيضا على خلفية الاستعدادات للمرحلة التالية في غزة.

وأوضحت هيئة البث، أن إسرائيل تواصل مراقبة المظاهرات، وتجري تقييما يوميا للوضع. وتشير التقديرات الحالية، على الأقل في هذه المرحلة، إلى أن الاحتجاجات تدفع النظام الإيراني نحو نقطة تحول حاسمة على صعيد استقراره، إلا أن هذا المسار قد يستغرق وقتا طويلا.

وأشارت الهيئة إلى أن التدخل الأميركي الحكومي، بما في ذلك العمل العسكري، قد يؤثر على مجريات الأمور، إلا أن العمل العسكري وحده، عبر القصف الجوي، ليس الوسيلة الوحيدة لدعم المتظاهرين، إذ يمكن للولايات المتحدة أيضا اللجوء إلى عمليات إلكترونية أو إجراءات أخرى لتعزيز تأثير المظاهرات.

وأظهرت التقديرات الإسرائيلية أن مستوى العنف الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المتظاهرين قد ازداد بشكل ملحوظ.

كما تشير هذه التقديرات إلى أن أعداد القتلى المعلنة أقل من الواقع، وأن هناك مئات القتلى.

وقدّرت منظمة حقوق الإنسان "هرانا"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، أن عدد القتلى ارتفع إلى ما لا يقل عن 538 شخصا، فيما جرى اعتقال ما لا يقل عن 10670 شخصا خلال الاحتجاجات.