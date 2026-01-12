وأكدت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا)، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، مقتل 490 متظاهرا و48 من أفراد الأمن، فضلا عن اعتقال ما يربو على 10600 آخرين خلال الاحتجاجات الدائرة منذ أسبوعين.

واستندت هرانا في إحصاءاتها إلى نشطاء داخل إيران وخارجها، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية عن عدد القتلى بشكل رسمي.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأحد، أن ترامب سيتلقى إحاطة من مسؤوليه، الثلاثاء، حول الخيارات المتاحة بشأن إيران، ومنها شن هجمات عسكرية، وتوسيع نطاق العقوبات، وتقديم دعم إلكتروني لمصادر معارضة للحكومة.

وحذر محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، في كلمة ألقاها أمام المجلس، من مغبة "سوء التقدير".

وقال قاليباف، القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني: "في حال وقوع هجوم على إيران، ستكون الأراضي المحتلة (إسرائيل)، إضافة إلى جميع القواعد والسفن الأميركية، أهدافا مشروعة لنا".

وذكرت وسائل إعلام رسمية، الأحد، أن السلطات الإيرانية أعلنت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام "تكريما للشهداء الذين قُتلوا في المقاومة ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وقالت ثلاثة مصادر إسرائيلية حضرت مشاورات أمنية إسرائيلية مطلع الأسبوع إن إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أميركي محتمل.

وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي أن الاحتجاجات شأن داخلي إيراني، لكن الجيش الإسرائيلي يتابع التطورات عن كثب، وهو على أهبة الاستعداد للرد "بقوة إذا لزم الأمر".

وكان ترامب قد كتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت: "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما بشكل لم يحدث من قبل. الولايات المتحدة الأميركية تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة!!!".