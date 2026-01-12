وأضاف فرانكن لوكالة رويترز: "علينا أن نتعاون ونعمل معا ونظهر القوة والوحدة"، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى "عملية لحلف شمال الأطلسي في أعالي الشمال".

وكان ترامب قد قال، الجمعة، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة على غرينلاند لمنع روسيا أو الصين من احتلالها في المستقبل.

ويناقش مسؤولون أوروبيون سبل تهدئة المخاوف الأميركية بشأن الأمن حول غرينلاند، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تابع لمملكة الدنمارك.

واقترح فرانكن عمليتي "حارس البلطيق" و"الحارس الشرقي" التابعتين لحلف شمال الأطلسي بصفتهما نموذجين محتملين لعملية "حارس القطب الشمالي".

واعترف بالأهمية الاستراتيجية لغرينلاند، لكنه قال: "أعتقد أننا بحاجة إلى تسوية هذا الأمر كأصدقاء وحلفاء، كما نفعل دائما".

وقال متحدث باسم الحلف، الجمعة، إن الأمين العام مارك روته تحدث مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حول أهمية القطب الشمالي للأمن المشترك، وكيف يعمل الحلف على تعزيز قدراته في أعالي الشمال.

وأكد قادة الدنمارك وغرينلاند أنه لا يمكن ضم الجزيرة القطبية الشمالية، وأن الأمن الدولي لا يبرر مثل هذه الخطوة.

وللولايات المتحدة بالفعل وجود عسكري في الجزيرة بموجب اتفاقية عام 1951.