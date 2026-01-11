وقالت "تسنيم" إن سفير ومندوب جمهورية إيران الدائم في الأمم المتحدة، وجه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وجاء في الرسالة: "لا يسمح أي مبدأ أو قاعدة من قواعد القانون الدولي لأي دولة، تحت ذرائع حقوق الإنسان أو بحجة دعم الشعوب، بالتحريض على العنف أو زعزعة استقرار المجتمعات أو هندسة الفوضى".

وأضافت: "مثل هذه الادعاءات تُعد تحريفا صارخا للقانون الدولي، ولا يمكن استخدامها كأداة لتبرير الإكراه أو التهديد أو السياسات التدخلية".

من جهة أخرى، كشفت وكالة "تسنيم" أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة بعد الهجوم على السفارة الإيرانية في لندن وتصريحات وزير خارجية بريطانيا حول الاحتجاجات.

بالتزامن مع ذلك، أعلنت إيران الحداد الوطني ثلاثة أيام تكريما لأرواح ضحايا أعمال العنف.

وأبرزت "تسنيم" أن الرئيس الإيراني مسعود "بزشكيان سينضم إلى مجلس الوزراء في الحداد، ويدعو الشعب الإيراني للمشاركة في مسيرة يوم الإثنين".

وقال ⁠بزشكيان، الأحد، إن ‌الولايات ​المتحدة وإسرائيل تريدان "زرع ​الفوضى ‍والاضطراب" في إيران ‍من ⁠خلال تحريض "‍مثيري الشغب".

وأوضح بزشكيان أن أميركا وإسرائيل تصدران الأوامر "لمثيري الشغب" لزعزعة الاستقرار في البلاد، داعيا الإيرانيين ‌إلى ‍النأي ‍بأنفسهم عن "مثيري ‌الشغب والإرهابيين"، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

وبدأت الاحتجاجات في 28 ديسمبر بإضراب نفّذه تجار في بازار طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية في البلاد، قبل أن تتحول إلى مواجهات واشتباكات ويتسع نطاقها بشكل كبير، مما خلف عددا من القتلى والمصابين والمعتقلين.

وقالت منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الأحد، إن الاضطرابات في إيران أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص.

وأكدت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا)، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، مقتل 490 متظاهرا و48 من أفراد الأمن، فضلا عن اعتقال ما يربو على 10600 آخرين خلال الاحتجاجات الدائرة منذ أسبوعين. واستندت "هرانا" في إحصائياتها على نشطاء داخل إيران وخارجها.