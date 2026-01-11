وأعاد ترامب نشر رسالة من منصة "تروث سوشال" للمستخدم كليف سميث، نُشرت في 8 يناير جاء فيها أن "ماركو روبيو سيصبح رئيسا لكوبا"، مصحوبة برمز تعبيري (إيموجي) ضاحك.

وعلّق ترامب على المنشور قائلا: "يبدو هذا جيدا بالنسبة لي".

والمستخدم غير معروف على نطاق واسع ويقول في نبذته التعريفية إنه "محافظ من كاليفورنيا"، علما بأن لديه أقل من 500 متابع.

وتأتي إعادة نشر ترامب للتعليق بعد أسبوع من عملية للقوات الأميركية في كراكاس ألقت خلالها القبض على الرئيس الفنزويلي الموقوف نيكولاس مادورو ونقلته إلى الولايات المتحدة.