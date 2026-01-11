وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "لن تتلقى كوبا مزيدا من النفط أو المال - لا شيء".

وأضاف: "أقترح بشدّة التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان".

والأسبوع الماضي، اعتبر ترامب أن كوبا على وشك السقوط، معتبرا أنه سيكون من الصعب على هافانا الصمود، من دون دخل من النفط الفنزويلي، ومستبعدا الحاجة إلى تدخل عسكري أميركي في هذا البلد.

وزودت فنزويلا بقيادتها اليسارية منذ العام 2000، كميات من النفط إلى كوبا، التي كانت تزود كراكاس في المقابل، بفرق من الأطباء والمعلّمين.

وواجهت كوبا التي يناهز عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، خمسة انقطاعات كبرى للكهرباء منذ أواخر 2024، إضافة إلى نقص يومي في التغذية بالتيار.

وكانت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أكدت، الأربعاء، أن بلادها أصبحت "مزودا رئيسيا" بالنفط لكوبا في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا.