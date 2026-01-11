وأوضح بزشكيان أن أميركا وإسرائيل تصدران الأوامر "لمثيري الشغب" لزعزعة الاستقرار في البلاد، داعيا الإيرانيين ‌إلى ‍النأي ‍بأنفسهم عن "مثيري ‌الشغب والإرهابيين"، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

وأشار إلى وجود "إرهابيين على صلة بقوى أجنبية يقتلون الأبرياء ويحرقون المساجد ويهاجمون الممتلكات العامة".

وشدد على أن "الحكومة عازمة على حل المشاكل الاقتصادية"، مؤكدا أن "المؤسسة مستعدة للاستماع إلى الشعب".

وبدأت الاحتجاجات في 28 ديسمبر بإضراب نفّذه تجار في بازار طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية في البلاد، قبل أن تتحول إلى مواجهات واشتباكات ويتسع نطاقها بشكل كبير.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأحد، أن إسرائيل تدعم الشعب الإيراني في ما وصفه بأنه "نضاله من أجل الحرية".

وقال ساعر في مقطع مصوّر نُشر على منصة "إكس": "ندعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية ونتمنى له النجاح".

وبدوره، ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء السبت: "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما في شكل لم يسبق له مثيل. الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة".