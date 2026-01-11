وأضاف: "يجب التفريق بين الاحتجاجات الاقتصادية وأعمال الشغب، البعض استغلوا موجة الاحتجاجات وبدأوا أعمال تخريب تشبه سلوك المنظمات الإرهابية".

وتابع: "التخريب وإحراق الأماكن العامة والدينية والاقتصادية لا يحل المشكلات الاقتصادية بل يعقدها".

وحذر رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد ‌باقر قاليباف، الأحد، الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‌من أن أي هجوم على إيران سترد عليه البلاد باستهداف ‍إسرائيل والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، باعتبارها "⁠أهدافا مشروعة".

وقالت ‍مصادر إن إسرائيل في حالة ‌تأهب قصوى ‍تحسبا ‍لتدخل أميركي محتمل لدعم احتجاجات ‌على مستوى البلاد في إيران.

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني.

وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.