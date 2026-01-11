وقد فتشت الشرطة منزله مسبقًا، حيث تدور الشكوك حوله بشأن عرقلة إحدى التحقيقات.

جاء ذلك بعد نشر خبر في صحيفة "أولبان شيشي" يفيد بأن الشرطة عثرت على أدلة تدعم شهادة إيلي فيلدشتاين، كما تم استدعاء شاهد رئيسي للاستجواب.

وبحسب مصادر مطلعة، اتسمت العلاقة بين فيلدشتاين وبرافرمان، حيث كان فيلدشتاين يعمل تحت إمرته بصفته المتحدث الرسمي.

ومن المتوقع أيضًا أن يدلي متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، كان شاهدًا على الاجتماع في موقف السيارات، بشهادته.

وصرح مصدر في لجنة التحقيق بأن مواجهة مرتقبة ستحدث بين فيلدشتاين وبرافرمان قريبًا.