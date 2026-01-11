وجاءت الرسالة على لسان مادورو الابن، المعروف بـ"نيكولاسيتو"، خلال فعالية لحزب الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا، حيث قال إن محامي والده أبلغوهم بأنه بخير، ناقلًا عنه قوله: "لا تحزنوا، نحن بخير، نحن مقاتلون… أنا مقاتل".

ويُعد هذا التصريح أول إشارة علنية من مادورو منذ اعتقاله في 3 يناير، خلال عملية قادتها الولايات المتحدة داخل فنزويلا.

وأكد مادورو غويرا أن والده "لم يُهزم بأي وسيلة"، وأنه لا يزال صامدا رغم ما وصفه بـ"استخدام قوة غير متكافئة" خلال العملية التي أدت إلى اعتقاله.

وعقب اعتقاله، نُقل مادورو في اليوم نفسه إلى نيويورك، حيث أُودع في مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين، ومثل بعد أيام أمام محكمة فيدرالية، في أول جلسة رسمية ضمن مسار قضائي يواجه فيه عدة اتهامات جنائية.