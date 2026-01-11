وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا بالتدخل في ‌الأيام القليلة الماضية ، وحذر حكام إيران من استخدام القوة ضد المتظاهرين.

وقال ترامب، السبت، إن الولايات المتحدة "مستعدة للمساعدة".

ولم توضح المصادر، التي ‍كانت حاضرة في المشاورات الأمنية الإسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما الذي ‍يعنيه ⁠رفع إسرائيل درجة التأهب القصوى عمليا.

وخاضت إسرائيل وإيران حربا استمرت 12 يوما في يونيو.

وفي مكالمة هاتفية، السبت، ‍ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ‌إمكانية تدخل الولايات المتحدة في إيران، وفقا لمصدر إسرائيلي مطلع.

وأكد مسؤول أميركي أن روبيو ونتنياهو تحدثا لكنه لم يفصح عن المواضيع ⁠التي ناقشاها.