وجاء في منشور لفون دير لاين: "إن خطوات النساء والرجال الإيرانيين المطالبين بالحرية يتردّد صداها في شوارع طهران وفي مدن حول العالم".

وأضافت: "حرية الكلام وحرية التجمّع وحرية السفر وقبل كل شيء العيش بحرية. أوروبا تدعمهم بالكامل".

وأكدت: "نحن ندين بشكل لا لبس فيه القمع العنيف لهذه التظاهرات المشروعة"، معتبرة أن التاريخ سيحاسب المسؤولين عنه.

وانتشرت الاحتجاجات في ‌معظم أنحاء إيران منذ 28 ديسمبر، وبدأت كرد ​فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.

واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات.

وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.