يأتي ‍هذا ⁠في الوقت ‍الذي تشهد فيه ‌إيران ‍أكبر ‍احتجاجات مناهضة للحكومة منذ ‌سنوات.

من جهته، تعهد الجيش الإيراني، السبت، ‌بحماية المصالح ⁠الوطنية والبنية التحتية الاستراتيجية والممتلكات ‌العامة ​للبلاد.

وحث ​الجيش ‍المواطنين، في بيان له، ‍على ⁠التحلي باليقظة ‍لإحباط ما وصفها بأنها "مؤامرات ‌العدو".

وكانت واشنطن وصفت في وقت سابق الجمعة اتهامات إيران لها بتأجيج الاحتجاجات بـ"الوهمية".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "يعكس هذا التصريح محاولة وهمية لصرف الأنظار عن التحديات الجسيمة التي يواجهها النظام الإيراني في الداخل".

والجمعة، قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن تحوّل الاحتجاجات السلمية في إيران إلى "أعمال عنف هدامة وتخريبية واسعة النطاق".

وأوضح إيرواني، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي أن بلاده تندد بما وصفه بـ"السلوك المستمر وغير القانوني وغير المسؤول للولايات المتحدة الأميركية"، متهماً واشنطن بالتدخل في الشؤون الداخلية لإيران.

ونقلت وكالة رويترز عن رسالة كتبها السفير الإيراني أن هذا التدخل يتم "بالتنسيق مع النظام الإسرائيلي"، من خلال "التهديدات والتحريض والتشجيع المتعمد على زعزعة الاستقرار والعنف".