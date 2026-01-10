وتسبّبت تلك الحادثة، التي شهدت مواجهة فوضوية بين نشطاء مناهضين للحرب وترامب، في إحراج الرئيس، وأثارت مخاوف متزايدة داخل البيت الأبيض بشأن سلامته، بعد عام واحد فقط من نجاته من محاولة اغتيال كادت تودي بحياته.

لماذا يهم الأمر؟

يرى مساعدو ترامب أن ما يُعرف بـ"حادثة مطعم جو" شكّل نقطة اللاعودة في علاقة الرئيس بغرين، الحليفة السابقة التي تحوّلت إلى ناقدة له، وغادرت منصبها هذا الأسبوع.

غرين نفت، في تصريح لأكسيوس، أي تلميح إلى أنها كشفت خطط عشاء ترامب، ووصفت ذلك بأنه "كذب مطلق وخطير"، مؤكدة: "لن أفعل ذلك أبدًا".

وقالت إنها أوصت بالمطعم، لكنها لم تكن تعلم بموعد زيارة ترامب له.

وأضافت أن معرفة الحجز اقتصرت على مساعدي ترامب والمطعم نفسه، وتساءلت: "القصة التي ينبغي أن تكتبوا عنها هي: لماذا لم تقم الخدمة السرية بتفتيش المطعم".

ولا يزال غير واضح ما إذا كانت الخدمة السرية تحقق مع غرين في هذا الشأن، إذ رفضت التعليق، كما لم ترد غرين على سؤال حول ما إذا كانت قد تواصلت معها الوكالة.

زيارة ترامب في 9 سبتمبر إلى مطعم Joe’s Seafood، برفقة نائب الرئيس جي دي فانس وعدد من أعضاء الحكومة، جاءت في إطار محاولة لإظهار أن نشر قوات الحرس الوطني جعل شوارع واشنطن أكثر أمنًا.

وخلال الزيارة، اقترب متظاهرون من منظمة Code Pink إلى مسافة أقدام من طاولة ترامب، مرددين هتافات من بينها: "حرّروا واشنطن! حرّروا فلسطين! ترامب هو هتلر عصرنا".

ولأسابيع لاحقة، حاول مساعدو ترامب معرفة كيف علم المتظاهرون بخطط العشاء غير المعلنة، التي كانت معروفة لعدد محدود جدًا من الأشخاص، من دون أن يتم إبلاغ وسائل الإعلام مسبقًا.

يقول مسؤولون إن غرين، بعد أن أوصت بالمطعم، اتصلت مرارًا بمساعدي البيت الأبيض يوم العشاء للتأكد من أن ترامب سيتوجه إليه.

وبعد علمه بتلك الاتصالات، اتصل ترامب بغرين قبل مغادرته البيت الأبيض بقليل وأكد لها الزيارة، بحسب المصادر.

كما لاحظ بعض مساعدي ترامب أن غرين، المعروفة بكونها من الزبائن الدائمين للمطعم، لم تحضر في تلك الليلة، وهو ما اعتبروه أمرا مريبا.