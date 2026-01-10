وردا على سؤال لشبكة "سي بي إس" الأميركية عما إذا كانت الرحلة مرتبطة برغبته في وقف الحرب في أميركا اللاتينية، قال بيترو: "لوقف الحرب العالمية"، جاء ذلك بعد أن أعلن ترامب سابقا أن الاستعدادات جارية للقاء بينهما في البيت الأبيض قريبا.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصريحات سابقة لبيترو كشف فيها عن مخاوف عميقة من تدخل عسكري أميركي محتمل ضد بلاده وخشيته من أن يلقى مصير مادورو.

وذكر لصحيفة "الباييس" الإسبانية أن ترامب أخبره خلال مكالمة هاتفية شخصية عن نيته تنفيذ عملية عسكرية ضد كولومبيا، خاصة بعد الأحداث في فنزويلا، مضيفا أن إمكانية التدخل العسكري قد "تجمدت" حاليا.

يأتي هذا اللقاء المخطط له في أعقاب العملية الأميركية في فنزويلا في 3 يناير، والتي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمحاكمتهما بتهم تتعلق بـ"إرهاب المخدرات"، وقد نفى مادورو وزوجته التهم.

وأدت تلك العملية إلى انتقال السلطة مؤقتا في فنزويلا إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، وإلى إدانة دولية من عدة أطراف، بما في ذلك روسيا والصين وكوريا الشمالية، التي اعتبرت الإجراء الأميركي انتهاكا للقانون الدولي.