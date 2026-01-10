وأوضح ترامب، في تصريحات صحفية، أن "إيران في ورطة كبيرة. يبدو لي أن الشعب بصدد السيطرة على مدن معينة، وهو أمر لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن قبل أسابيع قليلة فقط".

ورداً على سؤال بشأن رسالته إلى قادة إيران، قال ترامب: "من الأفضل ألا تبدأوا بإطلاق النار، لأننا سنبدأ بإطلاق النار أيضا".

وأضاف الرئيس الأميركي: "إذا بدأوا بقتل الناس كما فعلوا في الماضي، فسنتدخل"، مشددا على أن هذا التدخل "لا يعني إرسال قوات برية، بل يعني ضربهم بقوة شديدة في موضع الألم".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات متواصلة، وسط تصاعد حدة التوتر بين طهران وواشنطن، وتبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن تطورات الأوضاع داخل البلاد.