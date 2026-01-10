ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم الجيش الكوري الشمالي قوله إن سول أرسلت طائرة مسيّرة أخرى إلى المجال الجوي لكوريا الشمالية، في ما وصفه بأنه "انتهاك للسيادة".

وأوضح المتحدث أن الطائرة المسيّرة انطلقت من محيط مدينة إنتشون في كوريا الجنوبية، وسُمح لها بالتحليق لمسافة ثمانية كيلومترات قبل أن تقوم كوريا الشمالية بإسقاطها داخل مجالها الجوي.

وتأتي هذه الاتهامات في ظل توتر متصاعد بين الكوريتين، وسط تبادل للاتهامات بشأن خروقات أمنية واستفزازات عسكرية على جانبي الحدود.