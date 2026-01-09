وقال الجهاز في بيان إن "الكرملين حاول، عبر استهداف منشآت مدنية في بلادنا قرب حدود الاتحاد الأوروبي، تدمير بنى أساسية حيوية للمنطقة في ظل تدهور حاد في الظروف الجوية".

ولم يوضح جهاز الأمن الأوكراني طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار، الناجمة عن صاروخ "أوريشنيك" الروسي فرط الصوتي.

وأضاف أن الأجزاء التي عُثر عليها حتى الآن تشمل وحدة التثبيت والتوجيه للصاروخ، وأجزاء من المحرك وفوّهات الدفع.

وكان جهاز الأمن الأوكراني قال، اليوم الجمعة، إن كييف تعتبر غارة شنتها روسيا باستخدام صاروخ من طراز أوريشنيك خلال الليل على منطقة لفيف بغرب البلاد جريمة حرب.

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعتبر استخدام صاروخ أوريشنيك "تصعيدا"

من ناحية ثانية، ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في بيان اليوم الجمعة، أن قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وصفوا استخدام روسيا لصاروخ أوريشنيك الباليستي متوسط المدى في غرب أوكرانيا بأنه أمر "تصعيدي ولا يمكن قبوله".

وجاء هذا البيان بعد اتصال هاتفي بين ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.