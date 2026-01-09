وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "واصلت وحدات مجموعة قوات الشرق التوغل في عمق دفاعات العدو، وفي غضون أسبوع، تم تحرير بلدتي زيليونويه في مقاطعة زابوروجيه، وبراتسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن "العدو شن، مستخدماً مجموعات هجومية منفصلة، 5 هجمات مضادة في محاولة لاستعادة المواقع المفقودة. وبفضل براعة وحدات قوات الشرق، تم صدّ جميع الهجمات".

وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن "تحرير بلدة زيليونويه يعد ذا أهمية تكتيكية بالغة".

ولفتت الوزارة إلى أن وحدات الهجوم التابعة للقوات الروسية سيطرت إثر ذلك على منطقة دفاعية للعدو، تمتد على مساحة تزيد على 8 كيلومترات مربعة.

وكانت الدفاع الروسية نشرت، أمس الخميس، مشاهد من رفع العلم الروسي في مناطق عدة ببلدة بودولي في مقاطعة خاركيف.

وقالت الوزارة في بيان: "تم تحرير بلدة بودولي، في 4 يناير 2026، نتيجة الإجراءات النشطة من قبل وحدات من قوات مجموعة "الغرب".

ويوم الخميس أيضا، تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التابعة للقوات الروسية، من السيطرة على بلدة براتسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.