وتأتي الدعوة بعد أن تسببت غارات روسية في انقطاع التدفئة عن نصف المباني السكنية للعاصمة الأوكرانية، التي تشهد موجة برد يتوقع اشتدادها مع حرارة تبلغ 8 درجات مئوية دون الصفر.

وقال كليتشكو عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن "نصف مباني كييف السكنية، أي ما يقارب 6 آلاف مبنى، تعاني حاليا انقطاع التدفئة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للعاصمة، من جراء هجوم واسع النطاق شنه العدو".

وأضاف: "أناشد سكان العاصمة الذين لديهم القدرة على مغادرة المدينة مؤقتا إلى أماكن تتوفر فيها مصادر بديلة للطاقة والتدفئة، أن يفعلوا ذلك".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القصف الروسي أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وتضرر ما لا يقل عن 20 مبنى سكنيا في كييف وضواحيها.

ووصف وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا الهجمات بأنها "تهديد خطير لأمن القارة الأوروبية"، داعيا إلى رد دولي واضح.

في المقابل، أعلنت موسكو أنها استهدفت "أهدافا استراتيجية" باستخدام صاروخ "أوريشنيك"، مبررة الضربة بما قالت إنه رد على هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة استهدف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما نفته كييف واعتبرته "ذريعة لا أساس لها".