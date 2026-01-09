كما أظهرت لوحة المغادرة إلغاء 5 رحلات بين البلدين تسيّرها شركات طيران إيرانية، فيما لا تزال 7 رحلات أخرى مبرمجة وفق جدولها المعتاد.

وفي وقت لاحق، قالت الخطوط الجوية التركية إنه تم إلغاء 17 رحلة جوية كانت مقررة يومي الجمعة 9 يناير والسبت 10 يناير إلى طهران وتبريز ومشهد بسبب الأحداث في إيران.

لم تُدلِ السلطات التركية بأي تعليق على الوضع في إيران، حيث تصاعدت حدة الاحتجاجات مساء الخميس في اليوم 12 من المظاهرات.

وأفاد عدد من المسافرين الإيرانيين، عبر منصة إكس، بأنهم كانوا في طريقهم إلى طهران مساء الخميس عندما عادت طائرتهم أدراجها "أثناء الرحلة" إلى إسطنبول.

وبحسب تطبيق "فلايت رادار" المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية، عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية كانت متجهة إلى شيراز في جنوب إيران، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران "بيغاسوس" للرحلات منخفضة التكلفة كانت في طريقها إلى مشهد، شرقي إيران، أدراجهما خلال الليل.

وتشترك تركيا مع إيران في حدود برية تمتد قرابة 500 كيلومتر، ولها ثلاثة معابر حدودية بين البلدين.