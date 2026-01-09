وأضافت القيادة في بيان لها أنه سيتم تحديد نوع الصاروخ بعد فحص مكوناته.

وقالت أوكرانيا إن محاولة روسيا لتبرير الضربة على أوكرانيا بمزاعم الهجوم على مقر إقامة بوتين "سخيفة".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني أن استهداف أوكرانيا بصاروخ "أوريشنيك" تهديدا لأمن أوروبا وحلف الناتو.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية مقاطع فيديو لما تزعم أنها سقوط صواريخ في مقاطعة لفيف، حيث تحولت بعدها السماء إلى اللون الأحمر، وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم الإخباري.

وتحدثت تقارير عن استهداف المنطقة بصاروخ "أوريشنيك" الروسي، لا سيما أن المشهد كان شبيها بذلك الذي رافق استخدام أوريشنيك في دنيبروبتروفسك عام 2024.

وأكدت السلطات المحلية أن منشأة للبنية التحتية الحيوية تضررت في لفيف بسبب الضربة.

وتحدثت بعض التقارير عن استهداف خزان تحت أرضي ضخم للغاز قرب مدينة ستري في المقاطعة، بينما أشارت قنوات محلية في "تلغرام" إلى ظهور مشاكل في إمداد منطقة لفوف بالغاز بعد الهجوم.

وذكرت تقارير أخرى أنه قد يكون بين المواقع المستهدفة عدد من المنشآت العسكرية في المنطقة، بما فيها إحدى كتائب الصواريخ.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، اليوم الجمعة، استخدام قواتها صواريخ "أوريشنيك"، في هجوم واسع النطاق على أهداف حيوية في أوكرانيا، ردا على استهداف أوكرانيا لمقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت الوزارة إن القصف بواسطة صواريخ أوريشنيك تم ضمن هجوم واسع النطاق على أهداف، منها خطوط إنتاج الطائرات المسيرة المستخدمة بالهجوم على مقر بوتين، نهاية العام المنصرم.

كييف: روسيا أطلقت ليلا 36 صاروخا و242 مسيّرة

من جهتها، قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن روسيا أطلقت وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ يضم 242 طائرة مسيرة و36 صاروخا من بينها صاروخ باليستي فرط صوتي متوسط المدى لاستهداف بنية تحتية حيوية في البلاد في هجمات خلال الليل.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 226 طائرة مسيرة و18 صاروخا.

وذكرت عبر تطبيق تلغرام أن 18 صاروخا و16 طائرة مسيرة هجومية أصابت أهدافها في 19 موقعا.