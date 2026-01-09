جاء ذلك في مقابلة مطولة مع صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، حيث قال عندما سُئل عما إذا كانت هناك أي حدود لصلاحياته العالمية، فأجاب: "نعم، هناك شيء واحد. مبادئي الأخلاقية. قناعاتي الشخصية. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفني".

وأعرب ترامب، في المقابلة، عن مدى شعوره بالجرأة لممارسة نفوذه في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال المقابلة الصحفية الشاملة، وقال فيها إن الولايات المتحدة قد تتورط مع فنزويلا لسنوات قادمة وأن "الوقت" كفيل بفترة الإشراف المباشر على فنزويلا في ظل التهديد المستمر بالعمل العسكري.

وفي المقابلة، وجّه ترامب تحذيرا حول إمكانية شن ضربات عسكرية أخرى في نيجيريا مشيرا إلى أنه كان يتمنى لو أن الضربات العسكرية التي شُنّت يوم عيد الميلاد ضد تنظيم داعش "كانت ضربة واحدة فقط"، مضيفا "لكن إذا استمروا في قتل المسيحيين، فستكون ضربة متكررة".

وعندما سُئل عن تصريح مستشاره البارز لشؤون أفريقيا بأن تنظيم داعش وجماعة بوكو حرام يقتلان مسلمين أكثر من المسيحيين، قال ترامب: "أعتقد أن المسلمين يُقتلون أيضاً في نيجيريا، لكن أغلبهم من المسيحيين".

وحول سحب الجنسية من بعض الأميركيين، قال ترامب، في المقابلة التي أجريت معه في المكتب البيضاوي، إن إدارته تتخذ خطوات لسحب الجنسية من بعض الأميركيين المجنسين، مع التركيز بشكل خاص على ذوي الأصول الصومالية.

وقال ترامب: "سأفعل ذلك دون تردد إذا كانوا غير صادقين. أعتقد أن الكثير ممن قدموا من الصومال يكرهون بلدنا".