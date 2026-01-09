وجاءت هذه الدعوة من زعيم الفصيل المتمرد المنشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" المنحلة إيفان مورديسكو، الذي يعد أبرز المطلوبين في البلاد.

كما جاءت خلال دعوته لقادة المجموعات المتمردة الأخرى إلى اجتماع لمناقشة اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال مورديسكو في مقطع فيديو أرسل لوسائل الإعلام "اليوم نواجه عدوا مشتركا. ندعوكم بشكل عاجل إلى قمة لقادة المجموعات المتمردة من كولومبيا ومن سائر أنحاء أميركا اللاتينية".

وأضاف أنه يجب على المجموعات المتمردة المتنافسة العمل معا ضد "كل أشكال العدوان الإمبريالي".

ومضي قائلا "لنشكّل جبهة تمرد عظيمة لصد أعدائنا".