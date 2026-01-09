وقالت رودريغيز خلال مراسم تكريمية للضحايا الذين قتلوا خلال الهجوم الأميركي على كراكاس: "نحن لسنا تابعين ولا خاضعين"، مشددة على "الولاء للرئيس نيكولاس مادورو الذي اختُطف".

وأضافت ديلسي رودريغيز: "هنا، لم يستسلم أحد. هنا، كان هناك قتال (...) قتال من أجل هذا الوطن".

وتفيد الأرقام الرسمية بأن 100 شخص على الأقل قُتلوا خلال الهجوم.

وكانت وزارة الداخلية الفنزويلية قد أقرت، الأربعاء، بإصابة الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال الهجوم الأميركي، فضلا عن وقوع عشرات الضحايا، بينهم مدنيون.

وقال وزير الداخلية الفنزويلي، ديوسدادو كابيو، خلال برنامجه الأسبوعي الذي يبث على التلفزيون الرسمي: "أصيبت سيليا في رأسها وتلقت ضربة في جسدها. أما الرفيق نيكولاس فأصيب في ساقه. ولحسن الحظ، هما يتعافيان من إصاباتهما".

وأضاف كابيو: "حتى الآن، أشدد، حتى الآن هناك 100 قتيل وعدد مماثل من الجرحى. كان الهجوم على بلدنا مروعا".