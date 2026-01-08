وجاء التصويت على تدبير يتعلق بالإجراءات للمضي قدما في قرار سلطات الحرب، بأغلبية 52 صوتا ​مقابل ‍47 صوتا، إذ صوت بعض زملاء ترامب الجمهوريين مع جميع الأعضاء الديمقراطيين ⁠لصالح القرار.

ويأتي التصويت بعد أيام من إلقاء القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تزامنا مع غارات ‌عسكرية مباغتة على كراكاس ومدن أخرى.

وعرقل الجمهوريون محاولتين سابقتين في مجلس الشيوخ ‌العام الماضي، بعدما كثفت الإدارة الأميركية الضغط العسكري على فنزويلا بهجمات على قوارب جنوبي البحر الكاريبي، منذ سبتمبر الماضي.