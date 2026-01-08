وفي المقاطع، عرض جنود وعسكريون روايتهم لما وقع في تلك الليلة، التي حلقت فيها أكثر من 150 طائرة أميركية فوق سماء فنزويلا، وقصفت مناطق متفرقة من البلاد.

وروى الرقيب أول ريكاردو سالازار من سريره في المستشفى، أن موقعه تعرض لقصف، موضحا أنه سمع انفجارا وصوت صفير وركض إلى الخارج ليأخذ سلاحه المضاد للطائرات من طراز "إنغلا إس" روسي الصنع، وثبته فوق كتفه، لكن قنبلة هوت عليه وأفقدته وعيه، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وقال سالازار: "حينها طرت مع الجندي الرقيب أول ويلفريدو، الذي ظل واعيا، أما أنا فكنت فاقدا للوعي ومصابا. عندما نهضت كان كل شيء قد انهار. كل شيء دمر تماما".

وفي مقطع آخر، أشار الرقيب فرانشيسكو ماتشيلاندا إلى أن وحدته اعترضت طائرة مروحية خلال الهجوم، مما دفعها إلى التراجع بعد أن كان أفراد الوحدة يطلقون النار من مواقع متعددة.

وأعرب العسكري الفنزويلي عن فخره بالدفاع عن بلده، رافضا رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة على فنزويلا، قائلا: "نحن شعب حر وسنبذل قصارى جهدنا للدفاع عن بلدنا".

في مقطع ثالث، تحدث رجل لم يذكر اسمه عن "بطولة ملازم أول يدعى ليرويس جوفاني تشيرينوس، قتل خلال الهجمات أثناء محاولته ركوب دبابة".

وقال الرجل: "حاول تشيرينوس ركوب الدبابة. جاءت طائرة وأمطرته بالرصاص. مات وهو يدافع عن مبادئه كبطل".

وأعلنت السلطات الفنزويلية مقتل 100 شخص وجرح عدد مماثل، خلال الهجوم الأميركي الذي استهدف البلاد في 3 يناير الجاري.

وفي الجانب الأميركي، قال ترامب إن العملية أسفرت عن إصابات طفيفة في صفوف الجيش دون مقتل أي عسكري، واصفا إياها بـ"الناجحة من الناحية العسكرية".

كما أصيب مادورو وزوجته سيليا فلوراس بجروح وكدمات أثناء اعتقالهما ونقلهما إلى نيويورك، حيث يحتجزان للمثول أمام المحكمة.

وفقا لمسؤولون فنزويليون وتقارير إعلامية، أصيبت سيليا في رأسها وتلقت ضربة في جسدها، بينما أصيب مادورو في ساقه.

ونشرت القوات الفنزويلية الأربعاء مقاطع فيديو لجنازات الجنود القتلى، أظهرت عشرات الأشخاص يذرفون الدموع ونعوشا مغطاة بالأعلام الفنزويلية، وخطابات تشيد بـ"شجاعة وبسالة وشرف وولاء" الضحايا.