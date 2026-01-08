وخلال مقابلة مع "نيويورك تايمز" استمرت ‌ساعتين، قالت الصحيفة الأميركية إن ترامب بدا وكأنه تراجع عن ​تهديد بالقيام بعمل عسكري ضد كولومبيا المجاورة لفنزويلا. ودعا ترامب رئيس كولومبيا اليساري، الذي وصفه من قبل بأنه "رجل مريض"، لزيارة واشنطن.

وقال ترامب إن "الوقت وحده سيحدد" المدة التي ستبقي فيها الولايات المتحدة على إشرافها على فنزويلا.

وعندما سألته الصحيفة عما إذا كان الأمر سيستغرق 3 أو 6 أشهر أو سنة أو أكثر، رد ترامب: "سأقول أطول من ذلك بكثير".

وقال ترامب عن فنزويلا: "سنعيد بناءها بطريقة مربحة للغاية".

ونفذت الولايات المتحدة عملية خلال الليل لاعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في الثالث من يناير، تزامنا مع غارات على مدن عدة.

وأضاف: "سنستخدم النفط، وسنأخذ النفط. سنخفض أسعار النفط، وسنقدم الأموال ‌لفنزويلا التي هي في أمس الحاجة إليها".

وتابع قائلا إن الولايات المتحدة "تتفاهم بشكل جيد للغاية" مع حكومة فنزويلا المؤقتة بقيادة ديلسي رودريغيز القائمة بأعمال الرئيس.

وظلت رودريغيز موالية لفترة طويلة لمادورو، وشغلت ⁠منصب نائبة الرئيس.

وذكرت الصحيفة أن ترامب رفض الإجابة عن أسئلة حول سبب قراره عدم منح السلطة في فنزويلا للمعارضة، التي اعتبرتها واشنطن من قبل الطرف الشرعي الذي حقق النصر في انتخابات 2024.

والثلاثاء كشف ترامب عن خطة لتكرير ​وبيع ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط، وهي كمية تراكمت في فنزويلا بسبب الحصار الأميركي.

وقال الرئيس الأميركي في إشارة إلى الحكومة الفنزويلية: "يقدمون لنا كل ما نراه ضروريا".

وأحجم عن التعليق عند سؤاله عما إذا كان قد تحدث شخصيا مع رودريغيز، وقال: "لكن ماركو (روبيو) يتحدث معها باستمرار. أؤكد لكم أننا على تواصل دائم معها ومع الإدارة" في إشارة لوزير الخارجية الأميركي.

نبرة مختلفة

وذكرت "نيويورك تايمز" أن مراسليها سمح لهم بالبقاء أثناء إجراء اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس كولومبيا غوستابو بيترو، بشرط عدم نشر فحوى الاتصال.

وفي منشور على منصات تواصل اجتماعي، ​قال ترامب: "تشرفت بالتحدث مع رئيس كولومبيا غوستابو بيترو، الذي اتصل لشرح وضع المخدرات وغيرها من الخلافات القائمة بيننا. قدرت اتصاله وأسلوبه، وأتطلع إلى لقائه في المستقبل القريب".

ووصف بيترو الاتصال، وهو الأول الذي يجريه مع ترامب، بأنه ودي.

والأحد هدد ترامب بتنفيذ عمل عسكري ضد كولومبيا، ووصف بيترو بأنه "رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة، ولن يستمر في ذلك لفترة طويلة".

وذكرت الصحيفة أن الاتصال الهاتفي الذي دار بين ترامب وبيترو استمر ساعة تقريبا، و"⁠بدا أنه أدى لانحسار أي تهديد فوري بعمل عسكري أميركي".

وأثار استخدام ترامب للقوة في فنزويلا قلق بعض أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي له، ‍بعد أن انتقد لفترة طويلة التدخلات العسكرية الأميركية في الخارج.

ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، الخميس، في قرار من شأنه أن يمنع ترامب من اتخاذ أي إجراءات أخرى من دون الحصول على تفويض من الكونغرس.

ونجح الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقعدا، في إحباط عدد من هذه الإجراءات منذ بدأ ترامب تنفيذ عمليات عسكرية ‌حول فنزويلا أواخر العام الماضي، لكن التصويت السابق الذي أجري في نوفمبر كان متقاربا بنتيجة 49 مقابل 51 صوتا، بعد أن أيده اثنان من الجمهوريين.

وقال راند بول السناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي المشارك في دفع القرار، إنه تحدث إلى اثنين آخرين على الأقل من الجمهوريين الذين "يفكرون في الأمر" حاليا.

اجتماع النفط

قال ترامب إن واشنطن تعتزم "إدارة" فنزويلا، وأشار مسؤولون أميركيون ‌إلى أن خطتهم الحالية تتمثل في ممارسة النفوذ من دون احتلال عسكري.

وعانت فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، الفقر خلال العقود الماضية، مما دفع نحو 8 ملايين من مواطنيها إلى الهجرة.

وحملت واشنطن والمعارضة الفنزويلية الحزب الاشتراكي الحاكم مسؤولية الفساد وسوء الإدارة والعنف، كما ألقى مادورو مسؤولية التراجع الاقتصادي لبلاده على العقوبات الأميركية.

والأربعاء قال عدد من كبار المسؤولين الأميركيين إن واشنطن تحتاج إلى السيطرة على مبيعات وإيرادات النفط الفنزويلية إلى أجل غير مسمى، لتتمكن من إنعاش قطاع النفط في البلاد وإعادة بناء اقتصادها.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب مع رؤساء شركات نفط كبرى في البيت الأبيض، الجمعة، لمناقشة سبل زيادة إنتاج النفط من فنزويلا.

وقال مصدر مطلع إن ممثلين ⁠عن أكبر 3 شركات نفط أميركية، وهي "إكسون موبيل"، و"كونوكو فيليبس"، و"شيفرون"، سيحضرون الاجتماع، بينما أحجمت الشركات، التي لديها خبرة في العمل من قبل في فنزويلا، عن التعليق.