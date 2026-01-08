وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات الشرق بلدة براتسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

ووفقا لبيان الدفاع، فإن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 1180 جنديا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على جميع محاور القتال في منطقة العملية العسكرية.

وتابع بيان الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة الشرق الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو نحو 220عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".

وأشارت الوزارة إلى أن "وحدات قوات مجموعة الشمال الروسية، حسنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق في مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 120 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع للعتاد".

وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 142 طائرة مسيرة أوكرانية".

الخارجية الروسية: المنشآت العسكرية في أوكرانيا أهداف مشروعة

من ناحية ثانية، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الوحدات والمنشآت العسكرية الموجودة في أوكرانيا ستعتبر أهدافًا قتالية مشروعة للقوات الروسية.

وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية تعليقا على خطط عدد من الدول الغربية لزيادة عسكرة أوكرانيا: "تبين أن الوثيقة بعيدة جدا عن التسوية السلمية. وهي لا تهدف إلى تحقيق سلام وأمن دائمين، بل إلى استمرار عسكرة الصراع وتصعيده. عنصرها الأساسي هو نشر بعض القوات المتعددة الجنسيات على الأراضي الأوكرانية، والتي سيتعين على أعضاء التحالف تشكيلها لتسهيل استعادة القوات الأوكرانية وضمان احتواء روسيا بعد وقف الأعمال العدائية".

وأضافت: "وفقا لتوضيحات رئيس الوزراء البريطاني (كير ستارمر) والرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون)، اللذين وقعا بيانا ثلاثيا مناظرا مع (فولوديمير) زيلينسكي، بعد وقف إطلاق النار، تخطط لندن وباريس لإنشاء قواعد عسكرية خاصة بهما في أوكرانيا وبناء منشآت لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية هناك".

وتابعت زاخاروف: "وزارة الخارجية الروسية تحذر من أن نشر وحدات عسكرية ومنشآت عسكرية ومستودعات وبنية تحتية أخرى في الدول الغربية على أراضي أوكرانيا سيعتبر تدخلا أجنبيا يشكل تهديدا مباشرا لأمن ليس فقط روسيا، ولكن أيضا الدول الأوروبية الأخرى".

وتابع البيان: "سيتم اعتبار جميع هذه الوحدات والمرافق أهدافا قتالية مشروعة للقوات الروسية. تم التعبير عن هذه التحذيرات أكثر من مرة على أعلى مستوى ولا تزال سارية".