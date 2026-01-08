وفي تصريحات جاءت شديدة اللهجة على غير ⁠المعتاد، وبدا أنها تشير إلى إجراءات مثل إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قال ‌الرئيس الألماني ​الذي شغل من قبل منصب وزير الخارجية، إن الديمقراطية العالمية تتعرض للهجوم حاليا كما لم يحدث من قبل.

ورغم أن دور الرئيس الألماني شرفي إلى حد كبير، ​فإن تصريحاته تحمل بعض الأهمية، كما أن لديه حرية أكبر في التعبير عن آرائه مقارنة بباقي السياسيين في بلاده.

ووصف شتاينماير ضم روسيا لشبه جزيرة ⁠القرم وحربها على أوكرانيا، بأنها "أحداث شكلت نقطة تحول"، وقال إن سلوك الولايات المتحدة يمثل صدعا تاريخيا ثانيا.

وقال شتاينماير في كلمة ألقاها بندوة ‌مساء الأربعاء: "ثم هناك انهيار للقيم من شريكنا الأهم، الولايات المتحدة، التي ساعدت في بناء هذا النظام العالمي".

وأضاف: "‌الأمر يتعلق بمنع العالم من الانحدار والتحول إلى وكر لصوص، حيث يأخذ فيه الأكثر انعداما للضمير كل ما يريدون، وحيث يتم التعامل مع مناطق أو دول بأكملها على أنها ملك لقلة من ⁠القوى العظمى".