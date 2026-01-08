وأوضح نائب رئيس الوزراء لإعادة إعمار أوكرانيا أوليكسي كوليبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "أعمال التصليح تتواصل في منطقة دنيبروبتروفسك لإعادة توفير التدفئة والمياه لأكثر من مليون مشترك".

وكان هجوم روسي واسع النطاق بمسيّرات أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل عن منطقتي دنيبروبتروفسك وزابوريجيا الأوكرانيتين ما ترك الآلاف بدون كهرباء أو تدفئة، وفق ما ذكرت الشركة المشغلة ليل الأربعاء، مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وذكرت تقارير محلية أن المستشفيات والمنشآت الحيوية في المنطقتين تعمل بمصادر كهرباء احتياطية. وتواصل فرق الطوارئ العمل من أجل إعادة التيار وكذلك المياه وخدمات التدفئة التي تعطلت هي الأخرى.

وقالت الوزارة في بيان على تلغرام "نتيجة للهجوم، أصبحت منطقتا دنيبروبتروفسك وزابوريجيا بدون كهرباء بشكل شبه كامل.. وتعمل المرافق الحيوية بمصادر كهرباء احتياطية"، وفقا لرويترز.

وقالت شركة "يوكرنيرغو" Ukrenergo التابعة للدولة قبيل منتصف ليل الأربعاء "شن العدو هجوما واسع النطاق بطائرات مسيّرة على البنية التحتية للطاقة في مناطق عدة".

وأضافت "نتيجة لذلك، فقد معظم المستهلكين في منطقتَي دنيبروبتروفسك وزابوريجيا، التيار الكهربائي"، بحسب فرانس برس.