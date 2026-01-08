وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في الثامن من يناير، عند الساعة 00:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الإنذار الجوي ودمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضافت أن الدفاعات الجوية اعترضت 14 مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و13 مسيرة فوق بحر آزوف، و12 مسيرة فوق البحر الأسود، و11 مسيرة فوق إقليم كراسنودار.

وتابع البيان أنه تم كذلك إسقاط وتدمير 6 مسيرات فوق مقاطعة روستوف، و5 مسيرات فوق مقاطعة أوريول، إضافة الى مسيرتين فوق مقاطعة كورسك، ومسيرتين فوق مقاطعة فولغوغراد، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة بريانسك.