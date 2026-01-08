وكتب لي جاي ميونغ الأربعاء على حسابه في منصة إكس أنه يأمل في أن يتمكن يوما ما من التغلب على حالة الاضطراب والعداء غير الطبيعية في شبه الجزيرة الكورية.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي في تغريدته "سيأتي يوم في شبه الجزيرة الكورية، تُزال فيه فوضى العداء، ويأتي يوم نتعايش فيه ونزدهر في ظل الاحترام المتبادل. أتمنى للشمال عاما سعيدا".

واقترح لقاء بينه وبين كيم جونغ أون في الصورة التي كتب عليها "التقيا بو جاي ميونغ وبو جونغ أون"، في إشارة إلى "بورورو البطريق الصغير"، وهو مسلسل رسوم متحركة كوري شهير للأطفال.

واستعان هذا المسلسل الكوري الجنوبي الشهير بمصادر خارجية في جزء من مرحلة إنتاجه الأولي مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بالتعاون مع استوديوهات كورية شمالية.

لكن مذاك، تدهورت العلاقات بين الكوريتين، وأعلنت كوريا الشمالية أنها دولة نووية بشكل "لا رجعة فيه".

ويُتهم سلف لي، الرئيس المخلوع يون سوك يول بالسعي إلى استفزاز بيونغ يانغ من أجل خلق ذريعة لفرض الأحكام العرفية.

وتأتي رسالة لي جاي ميونغ التصالحية بعد عودته من رحلة إلى الصين أشار خلالها إلى أنه طلب مساعدة الرئيس الصيني شي جينبينغ لإعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات.