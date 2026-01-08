وذكرت تقارير محلية أن المستشفيات والمنشآت الحيوية في المنطقتين تعمل بمصادر كهرباء احتياطية. وتواصل فرق الطوارئ العمل من أجل إعادة التيار وكذلك المياه وخدمات التدفئة التي تعطلت هي الأخرى.

وقالت الوزارة في بيان على تلغرام "نتيجة للهجوم، أصبحت منطقتا دنيبروبتروفسك وزابوريجيا بدون كهرباء بشكل شبه كامل.. وتعمل المرافق الحيوية بمصادر كهرباء احتياطية"، وفقا لرويترز.

وقالت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو إن تساقط الثلوج الوشيك وانخفاض درجات الحرارة خلال الليل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر من المرجح أن يضاعف اضطرابات شبكات الكهرباء والتدفئة.

وكتبت على تلغرام "تتعرض أنظمة الطاقة في أوكرانيا لهجمات من العدو كل يوم، ويعمل موظفو قطاع الطاقة في ظروف صعبة للغاية لتزويد الأفراد بالضوء والتدفئة".

وقالت "إن سوء الأحوال الجوية يضع ضغطا إضافيا على البنية التحتية الحيوية".

وقالت شركة "يوكرنيرغو" Ukrenergo التابعة للدولة قبيل منتصف ليل الأربعاء "شن العدو هجوما واسع النطاق بطائرات مسيّرة على البنية التحتية للطاقة في مناطق عدة".

وأضافت "نتيجة لذلك، فقد معظم المستهلكين في منطقتَي دنيبروبتروفسك وزابوريجيا، التيار الكهربائي"، بحسب فرانس برس.

وتضررت البنية التحتية الحيوية للطاقة في دنيبروبيتروفسك جراء الهجوم كما أفاد حاكمها فلاديسلاف غايفانينكو.

وأوضح على تلغرام أن "الوضع صعب. لكن بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك، ستبدأ أعمال الإصلاح".

وفي زابوريجيا، أعيدت الكهرباء إلى "المنشآت الرئيسية"، لكن معظم المستهلكين ما زالوا بدون كهرباء، وفقا لحاكمها إيفان فيدوروف.

وقال "نحن نعمل على مدار الساعة لإعادة التيار الكهربائي إلى جميع المستهلكين في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أن إمدادات المياه استؤنفت في الغالب.