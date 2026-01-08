وأوضح البيت الأبيض في منشور عبر منصة إكس، أن من بين هذه المنظمات الدولية 31 منظمة مرتبطة بالأمم المتحدة.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض قبل عام تقريبا، يعمل الرئيس الجمهوري على تنفيذ رؤيته "أميركا أولا".

وكما فعل في ولايته الأولى، قرر سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس بشأن المناخ، ومن منظمة اليونسكو التي كانت قد عادت إليها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

كما بدأ، في بداية ولايته، إجراءات لسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

كذلك، قلصت إدارة ترامب المساعدات الأميركية الخارجية بشكل حاد، وخفضت ميزانيات العديد من منظمات الأمم المتحدة.