وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد أبلغت للتو أن فنزويلا ستشتري فقط المنتجات الأميركية الصنع، بالأموال التي ستتلقاها من صفقة النفط الجديدة".

وأضاف ترامب: "ستشمل هذه المشتريات، من بين أمور أخرى، المنتجات الزراعية الأميركية، والأدوية، والأجهزة والمعدات الطبية الأميركية الصنع، لتحسين شبكة الكهرباء ومرافق الطاقة في فنزويلا".

وتابع ترامب: "بعبارة أخرى، تلتزم فنزويلا بالتعامل التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية كشريكها الرئيسي، وهو خيار حكيم وأمر جيد للغاية لشعب فنزويلا والولايات المتحدة. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر!".

وكانت شركة النفط الفنزويلية العامة قد أعلنت، الأربعاء، أنها تتفاوض مع الولايات المتحدة في شأن بيع النفط، بعد اعتقال الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو، وتصريح ترامب بأن واشنطن ستدير تسويق الخام الفنزويلي.

وقالت الشركة في بيان إنها "تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة لبيع كميات من النفط في إطار العلاقات التجارية القائمة بين البلدين".

وأشارت إلى أن "هذه العملية تتم وفق نماذج مماثلة لتلك المطبقة مع شركات دولية مثل شيفرون، وتستند إلى تبادل محض تجاري، ينسجم مع معايير القانون والشفافية والفائدة المتبادلة".

وأكدت الشركة في البيان "التزامها مواصلة بناء تحالفات تعزز التنمية الوطنية، لما فيه مصلحة الشعب الفنزويلي وتسهم في إرساء الاستقرار".

وكانت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز قد شددت، الثلاثاء، على أنه "لا يوجد أي عميل خارجي يحكم فنزويلا"، في حين قال ترامب إن كراكاس ستسلم الولايات المتحدة عشرات الملايين من براميل النفط.

وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الأربعاء، إن واشنطن ستدير مبيعات النفط الفنزويلي "لفترة غير محددة".

وتمتلك كراكاس أكبر احتياطيات نفط مثبتة في العالم تتجاوز 303 مليارات برميل، وفق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، متقدمة على السعودية وإيران.

لكن إنتاجها لا يزال منخفضا عند نحو مليون برميل يوميا، بسبب عقود من عدم الاستثمار في البنية التحتية والعقوبات الأميركية، وفق خبراء.