وقال زيلينسكي للصحفيين إن عملية القبض على مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة "أظهرت أن لواشنطن القدرة للتأثير على موسكو في حال أرادت ذلك".

واعتبر أن إطاحة قديروف، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستدفع الأخير "للتفكير مرتين" بشأن مواصلة الحرب ضد أوكرانيا.

وفاجأت العملية التي نفذتها قوات أميركية خاصة في نهاية الأسبوع حلفاء الولايات المتحدة، ولقيت إدانة دول تربطها صلة وثيقة بفنزويلا مثل روسيا.

وقال زيلينسكي بشأن الولايات المتحدة: "عليهم أن يضغطوا على روسيا. لديهم الأدوات ويعرفون كيف (يقومون بذلك)".

وأضاف: "مادورو كان مثالا. نفذوا عملية والجميع رأى النتيجة، العالم كله يمكنه رؤيتها. قاموا بذلك على وجه السرعة. ليقوموا بعملية مشابهة مع قديروف".

وسبق لزيلينسكي أن لمح ممازحا الى أن بوتين يجب أن يلقى المصير نفسه.

وقال ضاحكا بعدما اعتقلت واشنطن مادورو: "إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على القيام بذلك مع الديكتاتوريين، فهي تدرك ما عليها القيام به".

ويتزعم قديروف جمهورية الشيشان الروسية منذ عام 2007، وهو يعد من أوثق حلفاء بوتين ومن أبرز مؤيدي الحرب التي بدأتها موسكو ضد كييف في فبراير 2022.

وأرسل الزعيم الشيشاني آلاف العناصر للقتال الى جانب القوات الروسية، كما حض موسكو على اعتماد خيارات أشد في أوكرانيا، وصولا إلى التلميح لضربة نووية.