وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في إحاطة صحفية: "نواصل التنسيق الوثيق مع السلطات المؤقتة، وستواصل الولايات المتحدة إملاء قراراتها".

وأضافت: "نتمتع بطبيعة الحال بحد أقصى من النفوذ لدى السلطات المؤقتة".

كما أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، أن لدى الولايات المتحدة خطة من 3 مراحل بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي، وذلك ردا على انتقادات وجهها مشرعون اعتبروا أن التحرك الأميركي لم يكن مدروسا بشكل كاف.

وقال روبيو لصحفيين بعد لقائه المشرعين في الكونغرس: "خلاصة الأمر أننا خضنا معهم في تفاصيل كثيرة بشأن التخطيط. في الواقع الأمر ليس مجرد ارتجال".

وتابع روبيو: "المرحلة الأولى هي استقرار البلاد، أما الثانية والمسماة التعافي فتتمثل في ضمان الوصول العادل للشركات الأميركية والغربية وغيرها إلى السوق الفنزويلية".

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثالثة ستكون "بالطبع العملية الانتقالية"، من دون الخوض في تفاصيل هذه العملية.

وجددت ليفيت التأكيد أن واشنطن تعتبر أن "من السابق لأوانه" الحديث عن تنظيم انتخابات في فنزويلا.

وقالت إن ترامب سيلتقي الجمعة مسؤولي شركات النفط الكبرى، من أجل "مناقشة الفرصة الهائلة المتاحة لشركات النفط راهنا" في فنزويلا.