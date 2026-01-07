وقالت روسيا إنها تراقب عن كثب التقارير التي تفيد باعتلاء أفراد عسكريين أميركيين متن ناقلة النفط "مارينيرا"، التي ترفع العلم الروسي.

وطالبت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة بـ"ضمان معاملة إنسانية وكريمة للمواطنين الروس على متن السفينة، واحترام حقوقهم ومصالحهم".

وأضافت الوزارة في بيان: "نظرا للمعلومات الواردة بشأن وجود مواطنين روس ضمن الطاقم، فإننا نطالب الجانب الأميركي بضمان معاملتهم معاملة إنسانية كريمة، واحترام حقوقهم ومصالحهم احتراما تاما، وعدم عرقلة عودتهم السريعة إلى وطنهم".

وفي السياق ذاته، قالت وزارة ‌النقل ​الروسية إنه "‌لا ⁠يحق ‌لأي دولة استخدام القوة ضد ⁠السفن المسجلة ‌ضمن الاختصاص القضائي ‌لدول ⁠أخرى".

وأضافت الوزارة بشأن احتجاز الولايات المتحدة الناقلة "مارينيرا" التي ترفع علم روسيا، إن الاتصال انقطع تماما بالسفينة.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة احتجاز ناقلة نفط روسية شمالي المحيط الأطلسي، في إطار الحصار الذي تفرضه واشنطن على الناقلات المرتبطة بفنزويلا.

وأعلن عن ذلك عقب تقارير صحفية أميركية وروسية عن إرسال موسكو غواصة لمرافقتها.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا على منصة "إكس"، إن "وزارتي العدل والأمن الداخلي، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، أعلنتا احتجاز الناقلة بيلا 1 (الاسم السابق للناقلة) لانتهاكها العقوبات الأميركية".

وفي وقت لاحق، أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن الحصار الأميركي المفروض على النفط الفنزويلي يسري "في كل مكان في العالم".

وكتب هيغسيث عبر منصة "إكس"، أن "الحصار المفروض على النفط الفنزويلي غير القانوني والخاضع للعقوبات قائم بالكامل، في كل مكان في العالم".