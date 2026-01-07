وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان لوكالة فرانس برس "لقد أوضح الرئيس ترامب أن الاستحواذ على غرينلاند يمثل أولوية للأمن القومي للولايات المتحدة، وأنه أمر حيوي لردع خصومنا في منطقة القطب الشمالي".

وأضافت "يدرس الرئيس وفريقه خيارات عدة للمضي قدما نحو تحقيق هذا الهدف المهم للسياسة الخارجية، وبالطبع فإن استخدام الجيش الأميركي يبقى خيارا مطروحا بالنسبة إلى القائد الأعلى للقوّات المسلّحة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تسعى لشراء غرينلاند، مؤكدا أن التصريحات الأخيرة حول الجزيرة لا يجب تفسيرها على أنها إشارة لغزو عسكري.

وأدلى روبيو بهذه التصريحات خلال إحاطة مغلقة مع أعضاء الكونغرس الأميركي، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن أشخاص مطلعين على المناقشة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هدف الإدارة الأميركية هو شراء الجزيرة ذات الحكم الذاتي، التي تتبع لمملكة الدنمارك.

مخاوف في أوروبا

وأثارت تصريحات ترامب المتجددة بشأن إقليم غرينلاند الذي يتمتع بحكم ذاتي مخاوف في أوروبا من أن التحالف عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة قد يكون على وشك الانهيار.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت أن غرينلاند والدنمارك طلبتا عقد اجتماع عاجل مع وزير الخارجية الأميركي لمناقشة تصريحات ترامب الأخيرة بشأن نيته ضم الجزيرة القطبية الشمالية.

وكتبت موتزفيلدت على صفحتها في فيسبوك "يهدف الاجتماع إلى مناقشة التصريحات المهمة التي أدلت بها الولايات المتحدة بشأن غرينلاند".

وأضافت "حتى الآن، لم يتسنَّ لوزير الخارجية الأميركي الاجتماع مع حكومة غرينلاند، رغم أن حكومتَي غرينلاند والدنمارك طلبتا مرارا عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية طوال عام 2025".

من جهته، قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن إن الاجتماع مع روبيو من شأنه أن يبدّد "بعض سوء الفهم".

وأصر رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن مجددا على أن الجزيرة ليست للبيع وأن سكانها وحدهم هم من يجب أن يقرروا مستقبلها.

كذلك، أصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة بيانا مشتركا أعربت فيه عن دعمها للدنمارك في مواجهة مطالبات ترامب، وقالت إنها ستدافع عن "المبادئ العالمية" المتمثلة في "السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود".

وقال نيلسن على وسائل التواصل الاجتماعي "أود أن أعرب عن امتناني العميق لهذا الدعم".

ولاحقا، صرّح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي قال ترامب في وقت سابق من هذا العام إن بلاده يجب أن تصبح الولاية الأميركية ال51 بأن "مستقبل غرينلاند والدنمارك يقرره شعبا الدنمارك وغرينلاند فقط".

وتملك واشنطن قاعدة عسكرية في غرينلاند التي يبلغ عدد سكانها حوالي 57 ألف نسمة.