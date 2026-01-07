ونقلت وكالة فارس للأنباء عن حاتمي قوله إن إيران "تعتبر تصعيد خطاب العدو ضد الأمّة الإيرانية تهديدا ولن نتسامح مع استمراره من دون رد".

وأضاف "إذا ارتكب العدو خطأ، سنرد بحزم أكبر" ممّا شهدته الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل في يونيو والتي تدخّلت خلالها الولايات المتحدة عبر توجيه ضربات على منشآت نووية إيرانية.

وهدد الرئيس الأميركي في الأيام الأخيرة بالتدخل عسكريا في إيران حال مقتل متظاهرين، فيما أعرب نتنياهو عن دعمه لهم.

وقال ترامب الأحد "نحن نراقب الوضع من كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدا من الولايات المتحدة".

من جانبه، قال نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة "نقف متضامنين مع نضال الشعب الإيراني ومع تطلعاته إلى الحرية والعدالة".

ويوم الاثنين، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ تصريحات ترامب ونتنياهو تشكّل "تحريضا على العنف"، متهمة إسرائيل بالسعي إلى "تقويض الوحدة الوطنية".

وفي يونيو الماضي، تواجهت إسرائيل وإيران في حرب امتدت 12 يوما، بعدما شنّت إسرائيل هجوما غير مسبوق على مواقع عسكرية ونووية ومناطق سكنية أيضا في إيران.

وشاركت الولايات المتحدة لفترة وجيزة في هذه الحرب، عبر توجيه ضربات إلى 3 منشآت نووية إيرانية رئيسية.