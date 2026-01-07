وقالت وكالة أنباء ميزان، نقلا عن مصادر قضائية، إن الموساد جند الرجل عبر الانترنت مقابل وعد بدفع مليون دولار أميركي وتأشيرة دخول بريطانية.

وتردد أنه اعترف بجرائم التجسس بعد اعتقاله وحكم عليه بالإعدام وأقرت المحكمة العليا الحكم لاحقا.

ولم تذكر وكالة ميزان تفاصيل بشأن التوقيت أو المكان الدقيق للاعتقال أو الإعدام.

يشار إلى أنه منذ الهجمات الإسرائيلية على مواقع نووية واستراتيجية إيرانية في يونيو العام الماضي وعمليات القتل المستهدفة للعديد من الجنرالات والخبراء النوويين، اعتقلت طهران العديد من الأشخاص الذين يشتبه في أنهم يتجسسون لصالح إسرائيل.

وتشير تقارير غير مؤكدة أنه تم إعدام أكثر من 10 أشخاص.