وأدلى روبيو بهذه التصريحات خلال إحاطة مغلقة مع أعضاء الكونغرس الأميركي، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن أشخاص مطلعين على المناقشة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هدف الإدارة الأميركية هو شراء الجزيرة ذات الحكم الذاتي، التي تتبع لمملكة الدنمارك.

ووفق الصحيفة، فقد طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مساعديه تقديم خطة محدثة للاستحواذ على غرينلاند، علما بأنه كان قد طرح الفكرة خلال ولايته الأولى.

وكثفت الإدارة الأميركية في الفترة الأخيرة من خطاباتها حول غرينلاند. وقال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الخيار العسكري يظل من بين الخيارات قيد الدراسة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: "الرئيس وفريقه يناقشون مجموعة من الخيارات لتحقيق هذا الهدف المهم في السياسة الخارجية، وبالطبع فإن استخدام الجيش الأميركي يظل دائما خيارا متاحا بيد القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وعلى صعيد متصل، رفض رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون مساء الثلاثاء فكرة أي عمل عسكري أميركي للاستيلاء على غرينلاند، وذلك بعد وقت قصير من تصريح البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترامب يرغب في ضم الإقليم ولن يستبعد خيار العمل العسكري.

وقال جونسون للصحفيين مساء الثلاثاء: "لا، لا أعتقد أن هذا مناسب"، مضيفا أنه يعتقد أن "غرينلاند تعتبر من قبل الكثيرين موقعا استراتيجيا للولايات المتحدة".