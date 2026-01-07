وجاء في دعوة تمت مشاركتها عبر تطبيق تليغرام مساء الثلاثاء: "إلى شعب طهران: إذا كنتم تعتزمون مغادرة المنزل للذهاب للتسوق، فلتغيروا الطريق هذه المرة. ليس إلى واجهات المتاجر، ولا إلى البريق والتألق، بل إلى الانتفاضة من أجل الخبز والكرامة على مستوى البلاد".

وبحسب الرسالة، من المقرر أن ينطلق الاحتجاج ظهر الأربعاء.

وشهد البازار الكبير، الثلاثاء، بالفعل اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي حاولت تفريق الاحتجاجات بالغاز المسيل للدموع.

وقال نشطاء في الخارج في وقت سابق إن حصيلة القتلى في أعمال العنف المحيطة بالاحتجاجات التي شهدتها إيران ارتفعت إلى 36 شخص على الأقل، فيما احتجزت السلطات ما يربو على 1200 آخرين.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في 28 ديسمبر الماضي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، في 27 من أصل 31 محافظة إيرانية.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرتين إيران من أنها ستتلقى ضربة قاسية للغاية إذا سقط المزيد من القتلى بين المتظاهرين خلال الاحتجاجات.

ومن جانبه، شدد المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم السبت الماضي، على أنه "يجب وضع حد لمثيري الشغب"، فيما أعلن القضاء الإيراني عن حملة قمع ضد المتظاهرين الذين خرجوا في عدة مدن للاحتجاج.