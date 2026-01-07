تبحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سبل السيطرة على جزيرة غرينلاند، دون استبعاد الخيار العسكري لتحقيق هذا الهدف.
وأعلن البيت الأبيض، ليلة الاربعاء، أن ترامب ومستشاريه يناقشون خيارات الحصول على غرينلاند، مضيفا أن الاعتماد على الجيش لتحقيق هذا الهدف "خيار مطروح دائما".
وأضاف البيت الأبيض: "أوضح الرئيس ترامب أن الاستحواذ على غرينلاند أولوية أمن قومي للولايات المتحدة، وهو امر حيوي لردع خصومنا في منطقة القطب الشمالي".
وتابع: "يناقش الرئيس وفريقه مجموعة خيارات لتحقيق هذا الهدف المهم للسياسة الخارجية، وبالطبع فإن استخدام الجيش الأميركي هو دائما خيار تحت تصرف القائد الـعلى للقوات المسلحة".