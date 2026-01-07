وأعلن البيت الأبيض، ليلة الاربعاء، أن ترامب ومستشاريه يناقشون خيارات الحصول على غرينلاند، مضيفا أن الاعتماد على الجيش لتحقيق هذا الهدف "خيار مطروح دائما".

وأضاف البيت الأبيض: "أوضح الرئيس ترامب أن الاستحواذ على غرينلاند أولوية أمن قومي للولايات المتحدة، وهو امر حيوي لردع خصومنا في منطقة القطب الشمالي".

وتابع: "يناقش الرئيس وفريقه مجموعة خيارات لتحقيق هذا الهدف المهم للسياسة الخارجية، وبالطبع فإن استخدام الجيش الأميركي هو دائما خيار تحت تصرف القائد الـعلى للقوات المسلحة".